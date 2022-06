Kirke-topp: – En sorgens dag

Lørdag morgen våknet Norge til nyheten om masseskyting i Oslo sentrum. To er drept og minst 21 mennesker er skadd i skytingen, som blant annet fant sted utenfor London pub, et utested for skeive.

– I går var en gledens dag. I dag er en sorgens dag. Ber for alle som er rammet, skriver leder for Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen på sin Facebook-side.

Han feiret pride ved Oslo bispegård i solskinnet fredag. Lørdag er han i Oslo domkirke, som har åpnet dørene:

«Her kan vi komme med vår sorg og frustrasjon, tenne lys, være i stillhet. Prester er til stede i kirkerommet. Nattens hendelser midt i Oslo preger oss alle. Våre tanker og bønner er hos dem som mistet en av sine kjære og alle berørte. Varmen fra gårsdagens Regnbuemesse stråler fortsatt ut i rommet og gir oss håp», skriver Oslo domkirke på Facebook.

Ber for de som er rammet

Også kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum deltok på Pride-markeringen ved Oslo bispegård fredag, og beskriver angrepet som en sterk kontrast til feiringen av kjærlighet og mangfold.

– Vi våkner til skrekk-meldingen om skudd, drepte og sårede på London pub. Dette burde vært utenkelig. Det er det ikke, skriver hun på Facebook.

Preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit kommenterer skytingen på Facebook.

– Grusomme hendelser med skyting, drap og alvorlige skader i Oslo sentrum i natt, midt i Pride-feiringen der mange er ute for å feire livet og kjærligheten, skriver han.

– Vi tenker på og ber for de som er rammet, de som står dem nær, de som opplevde dette, alle som ble redde av dette som har skjedd.

Kristen-politikere deler sin medfølelse

KrF-leder Olaug Bollestad er blant mange topp-politikere som har uttalt seg om nattens skyting på Facebook.

– Min sterkeste medfølelse går til de som er direkte rammet og deres pårørende. Vi vet fortsatt ikke motivet for hendelsen men faktumet er at utestedet som var åsted for hendelsen var fylt av mennesker som feiret Pride og retten til å elske den man elsker. Mange homofile opplever nå derfor frykt og er i sjokk som følge av hendelsen. Vi står sammen med dere.

STÅR SAMMEN: KrF-leder Olaug Bollestad står sammen med skeive etter skytingen i Oslo. (Annika Byrde/NTB)

Også KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland deler sin medfølelse.

– Alt tyder på dette var et forferdelig angrep på skeive som feiret Pride og retten til å elske den man elsker. Dette var en grusom påminnelse om at hatet enda finnes der ute – som må bekjempes. Mine tanker går til de pårørende som har mistet sine nærmeste, de som nå er skadet eller på andre måter berørt av dette meningsløse angrepet

Dette vet vi om skytingen

To personer er drept, ti alvorlig skadd og 11 lettere skadd i en masseskyting i Oslo sentrum natt til lørdag. Ingen av de skadde har livstruende skader.

Skytingen fant sted ved utestedene Per på hjørnet og London pub, en pub for skeive, på C.J. Hambros plass ved Oslo tinghus.

Politiet mistenker hatkriminalitet, men etterforsker fortsatt motiv.

Politiet tror det bare er én gjerningsperson. En 42 år gammel mann er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Mannen er kjent for politiet og PST fra før. Han er norsk statsborger med iransk bakgrunn.

Saken etterforskes som terror.

Skytingen startet i 1.15-tida, og mannen ble pågrepet av politiet klokka 1.19.

Pride-paraden, som skulle avholdes lørdag, ble avlyst som følge av skytingen. Det samme ble Pride park og andre arrangementer i forbindelse med Oslo Pride. Avlysningen skjedde etter råd og tydelig anbefaling fra politiet.

Kilde: NTB og Politiet

