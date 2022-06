Vase til 70 kroner på NLMs gjenbruk nådde 650 000 kroner på auksjon

GJENBRUK: En hobbysamler i Kristiansand kjøpte en designvase for 70 kroner. Senere, på auksjon, ble vasen solgt for over 650 000 kroner. Det var jo som å vinne i Lotto, forteller den heldige.