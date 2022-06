Kamala Khan er Marvels første muslimske superhelt

Den 8. juni ble første episode av den nye TV-serien Ms. Marvel sluppet på strømmetjenesten Disney Plus. Serien, med superheltinne Kamala Khan i spissen, utforsker utfordringene ved det å vokse opp i flere kulturer og navigere mellom dem.

– TV-serien viser at det er vanlig og greit å være tenåring med ulik kulturell og religiøs bakgrunn, sier Atia Ijaz.

Hun er både aktivist, sosionom og poet, og er selv vokst opp som muslim i Norge med en pakistansk familie.

Tegneseriefiguren Khan er en pakistansk-amerikansk tenåring fra Jersey City som får superkrefter som gjør at hun kan bytte form. Hun kan for eksempel bli tre meter høy eller få en arm like stor som en gravemaskin. Man kunne lese om Khan for første gang allerede i 2014. Da var hun var den første muslimske karakteren i Marvel-universet med egen bok.

– Det er mye ved denne karakteren som er unikt. Hun er muslimsk, multikulturell, ung og representerer en helt ny generasjon enn tidligere superhelter, sier litteraturviter Maren Dahl Keller, som har skrevet masteroppgave om feminisme i litteratur med fokus på denne Marvel-karakteren.

Nå blir Khan også den første muslimske superheltinnen med egen TV-serie.

– Kan bryte ned fordommer

I TV-serien får seerne bli kjent med denne pakistansk-amerikanske familien, og får bli med superheltinnen gjennom hennes hverdag som en 16-åring med superkrefter.

Skuespilleren Iman Vellani spiller superheltinnen Kamala Khan i TV-serien Ms. Marvel. (Disney+ /AP /NTB/AP)

– Jeg synes serien presenterer kulturen på en positiv måte, noe jeg ikke har sett så ofte i andre filmer og serier. Filmskaperne bruker stereotypier i denne serien også, men det føles mer ekte, sier Ijaz.

Hun tror serien kan være med på å bryte ned fordommer mot andre religioner og kulturer, og normalisere at det går an å være annerledes.

Ijaz ser mange likheter mellom superheltens liv og hennes eget.

– Karakteren traff meg veldig. Det er mye som minner meg om min egen hverdag som tenåring, som familierelasjoner, og at jeg fikk mer ansvar enn andre ungdommer på min alder, sier hun.

Nytt fokus på religion

Ijaz har selv opplevd utfordringer med å danne sin religiøse identitet, og hun synes serien klarer å fremstille islam og det å være ung og troende på en fin måte.

– Jeg tror at serien kan hjelpe noen på veien til å finne sin religiøse tilhørighet.

KULTURER: Atia Ijaz tror at man kan bli bedre kjent med den pakistanske kulturen gjennom Ms. Marvel-serien. (Julie Horpestad )

Det at Marvel-universet i det hele tatt har en religiøs superhelt, mener hun er stort og uvanlig i seg selv.

– Jeg tror fokuset på religion i serien også er relevant for folk som tilhører andre tros- og livssynsretninger. Det har mye å si for mange at man får en slags bekreftelse på at det er greit å ha en tro, og at man ikke trenger å skjule den, sier Ijaz.

I serien får seerne også møte venninnen hennes som har valgt å bruke hijab frivillig, med en far som bare tror at det er en fase.

– Det er en fin måte å bryte ned stereotypier om islam på, sier Maren Dahl Keller.

I serien bytter Khan form, og første gang blir hun en stereotypisk superheltinne med blondt hår og blå øyne.

– Etter at hun har gjort denne forvandlingen føler hun seg ikke komfortabel i den nye kroppen, og innser derfor at hun ikke trenger å endre seg for å være en superhelt, sier Keller, og legger til at serien i seg selv er et stikk mot tidligere Marvel-produksjoner, som til nå har vært et homogent univers, sier litteraturviteren.

Ønsker mer mangfold i bransjen

– Det er kjempeviktig for mangfoldet å ha en karakter som Ms. Marvel, sier Ijaz.

LITTERATURVITER: Maren Keller har forsket på fremstilling av feminisme i litteratur. (Privat )

Hun opplever likevel at det er like viktig å ha mangfold i bransjen – bak kamera og som manusforfattere.

– Har vi det, vil det være enklere å skape et mangfold og speile samtiden gjennom film og serier på en god måte, sier Ijaz.

Tegneren og manusforfatteren bak Khan-karakteren er begge muslimer, og Keller mener det er en styrke.

– Skaperne har, ved å bruke egne erfaringer, klart å vise et realistisk bilde av hvordan det er å være både muslim og amerikansk-pakistansk i dagens samfunn, sier Keller.

Superhelten Khan blir også å se på filmlerret i den nye Marvel-filmen «The Marvels» som kommer neste år.

Fortsatt nødvendig

Den nye TV-serien har vært planlagt over en lengre tid, og ekte Marvel-fans har blitt kjent med karakteren gjennom snart ti år. Det er derimot flere som får sitt første møte med karakteren i den nye serien.

– Noen kommenterer på at serien er for «woke», at man bare har plassert en brun, muslimsk jente i en serie for å skape mangfold. Men jeg mener ikke dette er «woke», men nødvendig fordi det fortsatt finnes fordommer mot folk med en flerkulturell bakgrunn, sier Ijaz.

Hun har inntrykk av at mennesker som allerede ser seg selv representert i superheltverdenen, er de som har hatt spesielt negative reaksjoner mot serien.

Litteraturviter Keller opplever heller ikke serien som «woke».

– Jeg ble jo kjent med karakteren før «woke» ble et fenomen, og jeg opplever ikke at dette er en påtatt karakter, sier hun.