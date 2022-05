PATRIARK KIRILL: – Eg synest ikkje me skal bekymre oss for Kirill. Han blir ikkje tatt seriøst av verkeleg truande, sa Garri Kimovitsj Kasparov, om den øverste leiaren av Den russisk ortodokse kyrkja under eit frokostmøte i regi av tankesmia Civita og konferansen Oslo Freedom Forum. (Marit Mjølsneset)