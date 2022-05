Jehovas vitner får kritikk – sendte personlig brev til autistisk 16-åring

«Hei. Jeg har ringt deg, men ikke fått svar. Over hele verden ringer eller skriver vi til folk. Hva er grunnen til det? Jehovas vitner oppfordrer alle til å undersøke hva Bibelen sier om en positiv framtid.»

Slik starter brevet fra et medlem av Jehovas vitner, til en 16 år gammel gutt med autisme.

At de har ringt, stemmer ikke, forteller moren til sønnen. Det at de tar direkte kontakt med sønnen på denne måten, har gjort henne oppgitt og sur, forteller hun til NRK.

– Sønnen min er autist, heldigvis åpner han ikke posten sin selv. Jeg åpner alltid posten hans, han følger ikke opp posten sin selv, sier moren.

Av hensyn til sønnen, ønsker hun å være anonym i saken.

Ringte tilbake

Brevet fortsetter:

«Det vi trenger er en verden hvor alle har god helse, trygghet, nok mat og fred på jorda. Er det realistisk å tro? Gå inn på hjemmesiden vår JW.org og sjekk ut alle oppmuntrende og fine artikler om tiden vi lever i og om framtiden.»

Moren ble overrasket da hun fant brevet til sønnen.

– Jeg tror at det er mange som ikke helt forstår hva dette går ut på, og som blir med på noe de ikke burde bli med på, tror moren.

Siden Jehovas vitner også skrev ned navn og nummer, valgte hun å ringe.

– Jeg sa til dem at jeg ikke vil ha slike brev i posten. Her hos oss er vi åpne for både farger, tro og alle slags legninger. Dette krasjet veldig med det vi tror på, sier moren til NRK, som ikke ønsker at Jehovas vitner kontakter dem igjen.

[ Tidligere Jehovas vitne måtte google 17. mai fa hun for første gang feiret ]

Ber om unnskyldning

NRK tok kontakt med den aktuelle menigheten, og ble videresendt til Jehovas vitners hovedkontor i Danmark. Kommunikasjonsrådgiver Fabian Fond svarer slik på den omtalte saken med 16-åringen:

«Vi kjenner ikkje til det spesifikke tilfellet som du nemner, men om vi har fornærma eller bekymra nokon ved forkynninga vår ønskjer vi å be om unnskyldning for dette. Vi erfarer at Bibelens oppmuntrande bodskap er til stor trøyst for mange, men respekterer sjølvsagt at andre har eit anna syn enn oss. Sidan Jehovas vitne forkynner for alle menneske, og nyttar offentleg tilgjengelege opplysningstenester, har vi dessverre ikkje alltid moglegheit til å vite kven som er registrert på ei adresse, og derfor hender det ein sjeldan gong at nokon får eit brev som eigentleg var tiltenkt deira føresette, og dette beklagar vi», skriver kommunikasjonsrådgiveren i Jehovas vitne i en mail til NRK.

NRK valgte å gjengi hele svaret til kommunikasjonsrådgiveren. Der skriver han blant annet:

«Det er kjærleik til Gud og til andre menneske som motiverer Jehovas vitne til å forkynne Bibelens bodskap for alle.(...) Dei fleste menneske i dag har det svært travelt, og derfor har Jehovas vitne i lang tid nytta ulike former for forkynning(...)».

Videre skriver han at siden pandemien brøt ut, med avgrenset fysisk kontakt, har Jehovas vitner i større grad sendt brev og ringt over telefon når de forkynner.

---

Jehovas vitner

Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.

Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).

Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8 424 185 medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 120 387 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---