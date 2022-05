– Sonen min er ei velsigning, ikkje ei straff

DISKRIMINERING: Faridah Shakoor Nabaggala brenn for at barn med funksjonsnedsettingar skal bli sett, høyrt og verdsett. No har ho fått likestillingsminister Trettebergstuen til å skrive under på opprop om at funksjonsnedsetjingar ikkje er ei straff frå Gud.