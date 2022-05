Den første uka i mai startet Heidi Sandvand Hegertun jobben som generalsekretær i Misjonsalliansen. Ved å overta sjefsstolen etter Andreas Andersen skriver hun historie ved å bli den 121 år gamle organisasjonens første kvinnelige generalsekretær.

– Jeg synes det er veldig kult. Jeg er glad for at styret valgte en kvinne og at det ble meg. Så vet jeg at de også har vært opptatt av andre deler ved meg i valg av generalsekretær, sier Hegertun til Kristelig Pressekontor.

Hun håper hun kan være et forbilde som kvinnelig toppleder.

– Jeg vil vise at vi også kan få det til, og at dette kan være en del av en positiv utvikling i kristen-Norge. Jeg håper også jeg kan være et forbilde for småbarnsforeldre generelt, ikke bare kvinner, og vise at det er mulig å balansere rollen som toppleder og småbarnsmor.

Hegertun har sammen med ektemannen tre barn på 6, 7 og 10 år.

Startet som frivillig

I 2006 reiste Hegertun til Ecuador som volontør for Misjonsalliansen. Denne reisen satte langvarige spor.

– Fra den tiden har jeg med meg en veldig stor respekt for det arbeidet jeg fikk være en del av. Jeg erfarte at dette er arbeid som er godt og meningsfullt og som gir resultater, sier hun.

Med over 12 års erfaring fra bistand- og utviklingsfeltet, med flere lederstillinger i Norad, var hun ikke i tvil da hun så muligheten for å bli generalsekretær i organisasjonen hun har fulgt siden tiden som frivillig.

– Jeg har både hjerte for organisasjonen og treffer på det faglige, sier den ferske generalsekretæren.

---

Heidi Sandvand Hegertun

39 år, gift, tre barn

Født og oppvokst i Vikersund, bor nå på Kjelsås i Oslo.

Har blant annet en master i utviklingsstudier fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet.

Var i 2006 frivillig for Misjonsalliansen i Ecuador.

Har de siste årene hatt flere lederroller i Norad, sist som leder for innovasjon. Har også vært avdelingsdirektør for Kunnskapsbanken og fungerende avdelingsdirektør for Partnerskap og omfordeling, og før det leder for Olje for utvikling-seksjonen.

---

Har innovasjon i ryggmargen

Misjonsalliansen ble startet i 1901.

– Det blir viktig for meg å bli kjent med og forstå Misjonsalliansens identitet og bringe den med meg videre, og så se på muligheter for å utvikle organisasjonen, sier Hegertun.

Etter å ha vært leder for innovasjonsarbeidet i Norad har hun erfaring med nytenking og organisasjonsutvikling.

– Hvordan vi når ut til nye samarbeidspartnere og støttespillere tror jeg blir en nøkkel framover. Det preger også Misjonsalliansen at Norge er et annet sted i 2022 enn i 1901. Vi må finne vår plass og jeg er opptatt av at vi skal være frimodige med hensyn til hvem vi er, hva vi tror på og hva vi kjemper for, sier hun.

[ Går av som generalsekretær i Misjonsalliansen - blir ny kirkeverge i Kristiansand ]

Følger i sambygdingens fotspor

Hegertun er født og oppvokst i Vikersund i Modum hvor Misjonsalliansens grunnlegger, predikanten og misjonæren Ludvig Eriksen, også har sitt opphav.

– Jeg vokste opp i en kristen familie og gikk i en lokal menighet i Vikersund. Her sang jeg blant annet i Ten-Sing og var søndagsskolelærer, forteller Hegertun.

Den nye generalsekretæren har også gått på Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskole på Hawaii og har studert kristendom på MF vitenskapelig høyskole. Nå går hun i en menighet i Den norske kirke på Grefsen i Oslo.

– Jeg har en kristen forankring og kjenner meg hjemme i et miljø som Misjonsalliansen, sier hun.

[ Kristen organisasjon i Liberia skal ha underslått nesten fem millioner bistandskroner ]

Antikorrupsjon

Tidligere i år avdekket Misjonsalliansen et alvorlig underslag hos en partnerorganisasjon i Liberia og avsluttet samarbeid etter alvorlige økonomiske misligheter.

– Hvordan vi jobber med antikorrupsjon og sammen over store avstander er en problemstilling alt utviklingsarbeid står i. Målet om å styrke lokale partnere er veldig viktig for oss, sier Hegertun.

---

Misjonsalliansen

Tverrkirkelig misjonsorganisasjon, stiftet i 1901.

Driver misjons- og bistandsarbeid, blant annet gjennom samfunnsutviklingsprosjekter og mikrofinansvirksomhet, i Ecuador, Etiopia, Bolivia, Brasil, Filippinene, Kina, Kambodsja, Vietnam, Nepal, Sierra Leone og Liberia.

Er medlem av Samarbeid menighet og misjon (SMM), et samarbeid mellom den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner.

Hadde i 2020 gaveinntekter på 66, 8 millioner kroner. I tillegg kommer offentlige tilskudd på omlag 56 millioner kroner.

---