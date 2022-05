USA: Flere religiøse grupper støtter abort

Pew Research Center publiserte fredag en undersøkelse med 11 044 amerikanere hvor 61 prosent mener at abort burde være lovlig i de fleste eller alle tilfeller – lite endret fra 1995, da 60 prosent sa det samme.

Men i motsetning til hva mange kanskje antar, er de som er motstandere av abort ikke nødvendigvis religiøse. Faktisk har landets mange religiøse grupper ulike meninger om lovligheten av abort.

Undersøkelsen ble gjennomført 7. - 13. mars 2022, etter Høyesteretts argumenter i en sak om utfordret «Roe mot Wade», som etablerte en føderal rett til abort – men før det lekkede dokumentet som skapte sjokkbølger over hele USA.

Dokument tyder på at USAs høyesterett kan komme til å forkaste den betydningsfulle kjennelsen Roe vs. Wade fra 1973 (se faktaboks).

Undersøkelsen utforsker i detalj nyansene i folkets holdninger til spørsmålet om abort.

Roe mot Wade

(Engelsk: Roe v. Wade) er en domsavsigelse fra USAs høyesterett i 1973, som i praksis legaliserte abort i USA. Domsslutningen gjaldt en ankesak fra Texas hvor Jane Roe gikk til rettssak i delstaten fordi hun var nektet abort.

Med sju mot to stemmer vedtok høyesterett at den amerikanske grunnloven sikret kvinner retten til selvbestemt abort.

Statsadvokaten i Texas het Harry Wade og kvinnen het Norma McCorvey. I retten ble hun anonymisert som Jane Roe – USAs svar på Kari nordmann. Derfor heter kjennelsen «Roe mot Wade».

Evangelikale er unntaket

Den eneste religiøse gruppen som i overveldende grad motsetter seg abort, er hvite evangelikale hvor 73 prosent sier at abort burde være ulovlig.

Mange hvite evangelikale feiret tidligere denne uken da dokumentet fra Høyesterett ble lekket.

Hvite evangelikale er også langt mer sannsynlig enn andre religiøse grupper til å si at livet begynner ved unnfangelsen, viser undersøkelsen. Et overveldende antall hvite evangelikale – 86 prosent – sa at påstanden om at fosteret er en person med rettigheter gjenspeiler deres tro «ekstremt godt» eller «noe godt».

Andre religiøse grupper støtter

Men andre kristne grupper støtter i større grad abortrettigheter, selv de som anses som svært troende.

Blant svarte protestanter sa bare 23 prosent at abort burde være ulovlig det meste eller hele tiden, og 66 prosent sa at de mente abort burde være lovlig i alle eller de fleste tilfeller.

På spørsmålet om når livet begynner, skilte svarte protestanter seg ut fra hvite evangelikale også. Bare 38 prosent av svarte protestanter sa at menneskelivet begynner ved unnfangelsen.

Katolikker og ikke-religiøse

Pew-undersøkelsen viser at 56 prosent av katolikker mener at abort bør være lovlig i alle eller de fleste tilfeller. Bare 44 prosent av katolikkene sa at de var “ekstremt” sikre på at livet begynner ved unnfangelsen.

Amerikanske voksne som beskriver seg selv som ateister, agnostikere eller «ingenting spesielt», er de som i størst grad støtter lovlig abort.

Åtte av ti av dem sa at abort burde være lovlig i alle eller de fleste tilfeller.