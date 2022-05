Politico: USAs høyesterett kan stemme for å avskaffe rett til abort

Utkastet er skrevet av dommer Samuel Alito. Det dreier seg om et dokument basert på en flertallsmening blant høyesterettsdommerne, ifølge Politico.

I utkastet, som er tilgjengelig på Politicos nettsider, står det at den historiske høyesterettsdommen fra 1973, kjent som «Roe vs. Wade» og som sikret rett til selvbestemt abort i USA, var «sjokkerende feil fra starten av».

Uttalelse er ventet i juni

Politico understreker at dokumentet er et utkast og at meninger kan endres fram til juni, når en endelig uttalelse er ventet å komme. Det er ikke klart om det er gjort endringer på lovforslaget etter at det lekket.

«Tiden er inne for å lytte til Grunnloven og returnere abortsaken til de folkevalgte», står det i utkastet.

Dommen vil tillate delstaten Mississippi å forby aborter etter svangerskapets uke 15. Dette vil innebære at Roe vs. Wade faller, noe som igjen vil det blir opp til hver enkelt delstat å avgjøre i hvilken grad de vil tillate abort.

Dersom høyesteretten omgjør Roe vs. Wade, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke kvinners rett til abort, hovedsakelig i Midtvesten og Sørstatene. Delstater som ønsker det, vil fortsatt kunne bevare abortlovene de har i dag.

Tyder på en uventet aggressiv tilnærming

Lekkasjen til Politico er også oppsiktsvekkende fordi det er første gang i moderne tid at det lekkes fra pågående saker i høyesterett.

Ifølge Politico gir lekkasjen et helt spesielt innblikk til dommernes redegjørelser rundt en av de mest betydningsfulle sakene amerikansk høyesterett har behandlet de siste 50 årene. Mens noen har spådd at den konservative majoriteten ville svekke retten til abort i mindre skritt, tyder lekkasjen på at de heller går for en full avvising av begrunnelsene bak loven fra 1973, skriver Politico.

En kilde med kjennskap til høyesterettens arbeid sier til Politico at fire at de konservativt utnevnte dommerne stemte på linje med dommer Samuel Alito, etter at høyesterett hadde hørt redegjørelser fra sakens parter i desember. De tre dommerne som er utnevnt av presidenter fra det demokratiske partiet – Stephen Breyer, Sonia Sotomayor og Elena Kagan, skal jobbe med et alternativt utkast, som etter alle solemerker vil bli nedstemt.

«En oppdiktet rettighet»

I det lekkede utkastet til en kjennelse skriver Samuel Alito at Roe vs. Wade var dårlig gjennomtenkt og fundamentalt feil dom, som «diktet opp» en rettighet som ikke er nevnt noe sted i grunnloven. Videre skriver han at høyesterett urettmessig tok et omdiskutert spørsmål bort fra de folkevalgte, og at begrunnelsene i dommen er «eksepsjonelt svake».

«Den uomtvistelige konklusjonen er at en rett til abort ikke er dypt rotfestet i nasjonens historie og tradisjoner», skriver han.

Roe vs. Wade ble vedtatt av sju mot to høyesterettsdommere. Av de sju som stemte gjennom kjennelsen, var fem utnevnt av republikanere, mens to var utnevnt av demokrater.