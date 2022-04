NY LEDER: – De ansatte og frivillige i KFUK-KFUM kommer nok til å merke at det ligger i ryggmargen på meg at man spør: «Hva vil du bidra med? Hva brenner du for? Hva ønsker du å være med på å skape?», sier Øivind Mehl Landmark, ny generalsekretær i KFUK-KFUM Norge. (Erlend Berge)