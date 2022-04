Presten overdøvde høyreekstreme Paludan med kirkeklokkene. Nå er han politianmeldt

Den høyreekstreme danske politikeren Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs hadde så vidt begynt sin tale på torget i den svenske byen Råslätt, da kirkeklokkene på torget begynte å ringe.

Fredrik Hollertz, som er prest i Svenska kyrkan, sier at han ringte inn til bønn. Men nå er presten politianmeldt for ordensforstyrrelse.

– Tanken var å fortsette å ringe i klokkene fram til ettermiddagsbønnen, men siden det raskt var politi som banket på alle vinduene, og de så ikke spesielt vennlige ut, så avsluttet vi og slapp dem inn, sier presten til SVT.

Kirkeklokker har også tidligere blitt brukt for å forstyrre høyreekstreme markeringer, ifølge SVT, som trekker fram en nynazistisk markering i Jönköping i 2014, hvor også Fredrik Hollertz var tilstede.

– Hva tenker du om at du nå er anmeldt?

– Det er uvant. Men noen ganger er det slik vi får samfunnet til å endre seg. Ved å stå opp mot det som er urettferdig og som må endres, sier presten til SVT - og legger til at han ikke angrer på at han ringte med kirkeklokkene, hverken denne gangen eller i 2014.

Rasmus Pauldan erkjenner at han ikke kan høres over lyden av kirkeklokkene. (Skjemdump SVT)

En video på SVTs nettsider viser at Paludan avbryter sin tale da kirkeklokkene begynner å ringe. Svenske medier har ikke skrevet hvem som står bak anmeldelsen.

Mer bråk i Linköping – politiet stanset markering i en tredje by

Paludans markering i Råslätt var kun én av tre merkeringer han hadde planlagt på skjærtorsdag. Senere på dagen ble tre politifolk ble skadd i sammenstøt i Linköping, da Paludan skulle brenne Koranen der.

Flere politibiler ble ramponert av rasende motdemonstranter i forbindelse med Paludans varslede markering.

Maskerte demonstranter satte også fyr på sivile biler, og uroen spredte seg utover kvelden til Norrköping der Paludan også hadde fått tillatelse til å demonstrere i 18.30-tida. Politiet la ned forbud mot Paludans markering i Norrköping, der det også ble satt fyr på biler.

Religiøse ledere skulle hindre eskalering

Det var mye politi tilstede da Paludan skulle tale i Råslätt. Den danske høyreekstremisten hadde tidligere søkt om å få takle utenfor byens moske, men fikk kun tillatelse til å tale på torget, ifølge SVT.

På torget i Råslätt hadde også ungdomsledere og representanter for diverse trossamfunn møtt opp, for å forsøke å forhindre at situasjonen eskalerte. Etter en stund stilnet kirkeklokkene, og Paludan holdt talen sin og satte fyr på en koran. Noen muslimske menn stilte seg da opp i nærheten og ba, melder SVT.

Den svenske rikskringkasteren melder at noen ungdommer ble høylytte, men ble roet ned av de frammøtte fra trossamfunn og fritidsorganisasjoner. Den eneste som ble politianmeldt etter hendelsen i Råslätt, var presten Fredrik Hollertz.

Vil kaste ut muslimer

Paludans parti Stram kurs ble stiftet i 2017 og vil forby islam og deportere alle muslimer.

Paludan ble i 2020 dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer under en demonstrasjon i Danmark.

Samme år ble han nektet innreise til Sverige i to år. Det skjedde etter at det kom til voldsomme opptøyer i Malmö i forbindelse med en markering der han skulle brenne et eksemplar av Koranen, innpakket i bacon, slik han flere ganger har gjort i Danmark.