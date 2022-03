Atle Sommerfeldt mente stort sett det motsatte av kirkens ledere – har aldri vurdert å melde seg ut

Hvorfor vil folk med så ulike meninger og så ulike verdensbilder tilhøre den samme kirka?

Spørsmålet danner utgangspunktet for den nyeste episoden av Vårt Lands podkast Åpenbart, som drøfter hvorfor såpass mange velger å bli i Den norske kirke (DNK) på tross av stridigheter om teologi, politikk og samfunnssyn. Hvorfor ikke tilhøre en kirkelig sammenheng hvor stridighetene ikke er så store?

– Noe av det geniale med det kirkelige fellesskapet er at vi egentlig samles om noen ganske få, men helt avgjørende ting, sier dekan ved Teologisk fakultet (TF), kirkehistoriker Aud Tønnessen i episoden.

– Sunt med strid

Det er to ting dette fellesskapet er enige om, peker Tønnessen på: Forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene.

– Det er noe frigjørende i at det er det som konstitusjonerer fellesskapet. Så kan vi mene veldig mye ulikt rundt teologi, eller om politikk eller sosiale forhold. Men på disse punktene møtes vi, som for eksempel når vi kneler rundt alterringen, fortsetter TF-dekanen.

Men selv ikke tolkningen av evangeliet synes kirkegjengerne å kunne enes helt om. Spaltene i Vårt Land mangler ikke bevis.

Podkasten Åpenbart

Januar 2022 lanserte Vårt Land podkasten Åpenbart.

Annenhver mandag stiller religions- og featureredaktør Elise Kruse og journalist Ruth Einervoll Nilsen spørsmål som ikke nødvendigvis har åpenbare svar.

Temaene varierer innenfor religionens, åndelighetens, etikkens og eksistensens verdener.

Episodene har to gjester og faste spalter, og kan høres på de fleste strømmetjenester for podkast, blant andre Spotify, Apple, Google Podcasts og Podbean.

– Det er noe sunt i at det er strid om hvordan evangeliet skal utlegges – for det betyr at det er viktig. For kirka er det bra at vi har gode, skarpe teologiske diskusjoner, sier Tønnessen.

Biskop emeritus Atle Sommerfeldt er også gjest, og mener å se dette allerede i Det nye testamentet.

– Ser man til de fire evangeliene, og til Paulus, så ser vi at tolkningen av Jesus-hendelsen og Guds inngripen i historien er forskjellig. Den er ikke i motsetning til hverandre, men tegner ulike bilder. Det tenker jeg er en nødvendighet, sier han.

– Teologisk og menneskelig krevende

I nyere historie har disse ulike tolkningene også blitt brukt som argument for å ekskludere grupper fra fellesskapet – for eksempel kvinnelige prester eller skeive. Er det da et fellesskap?

– Det er jo ikke lett å være uenig. Det høres idyllisk ut når vi snakker om det, men det er jo en belastning – særlig hvis det går på spørsmål om tro og tilliten til hvordan Gud handler i verden, sier Tønnessen.

– Hvis det kommer i spill, da er du inne på klingen av hva en kirke kan tåle av uenighet i fellesskap. Det er både teologisk og menneskelig krevende, sier hun.

Hør drøftingen om kirkepolitikk, hvor tålegrensa for uenighet går og hva kirka har å gjøre med politiske beslutninger i episoden «Hvorfor forlater ikke flere Den norske kirke?»