Marianne mistet armen og beinet i ulykke. – Jeg er veldig glad i sjåføren

– Jeg har løpt inn og ut av hjemmet deres siden, forteller hun til TV-pastor Egil Svartdahl i sesongens andre epsiode av programmet Plussprat.

I dag har hun olympisk medalje i svømming og er lærer i idrett ved Kristen Videregående Skole i Lyngdal. I programmet forteller hun om ulykken – og om at hun har hatt mareritt om å ha to armer og to bein. Se programmet her:





