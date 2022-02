Har snudd i spørsmålet om likekjønnet ekteskap

ENDRET SYN: Per Arne Dahl var biskop i Tunsberg fram til 2018. Han ble overrasket over at det ikke vakte større oppsikt da han snudde i spørsmålet om likekjønnet ekteskap. Han tror det kan tyde på at Den norske kirke står overfor et nytt kapittel, som kan gi grobunn for en ny vekkelse.