Så spurte paven den norske generalsekretæren: «Kan jeg få det der?»

I et postkort fant både pave Frans og den daværende generalsekretæren for Kirkenes verdensråd, nå preses i Den norske kirke, hjertespråk for kirkens rolle i klimasaken. – Kirken har større påvirkningsmakt enn den tror, sier Olav Fykse Tveit.