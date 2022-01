RESOLUSJON: – Det er ikke problematisk at skolen har et verdidokument, men det er problematisk at de i verdidokumentet har et bestemt samlivssyn, sier Eilif Hallingstad Finnseth, politisk nestleder i Studentparlamentet på NLA Høgskolen. De har utarbeidet en ny resolusjon hvor de fortsetter kampen mot den omdiskuterte setningen i høyskolens verdidokument. (Privat/Alf Simensen)