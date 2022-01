Strømprisene rammer frivilligheten: – Frykter konsekvensene for barn- og unge

STRØMKRISE: Strømregningene spiser seg inn i frivillighetens arena. KFUK-KFUM Voss frykter konsekvensene det vil ha for aktiviteten i året som kommer. – Pandemien har medført et behov for ekstra innsats overfor barn og unge, ikke mindre, sier Ingrid Tønnessen.