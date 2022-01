LOVFORSLAG: – Høringen av forslaget til ny opplæringslov er nettopp avsluttet. Ett av forslagene er å presisere at forbudet mot forkynning skal gjelde all opplæring. Det er ikke ment å endre rammene for skolegudstjenester, sier statssekretær Hallvard Hølleland (Ap). (Gorm Kallestad/NTB)