Elisabeth Meling VIL OPPRETTE NYTT TILBUD: – Vårt inntrykk er at mange lærere på kristne friskoler har behov for opplæring i hvordan man skal møte skeive, sier Elisabeth Meling, leder i Skeivt Kristent Nettverk. De ønsker å starte et veiledningstilbud om skeive for lærere og elever på kristne friskoler. (Giulia Troisi)