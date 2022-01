FÅR ETTERSPILL: «Vedtaket i Klepp betyr at en menighet som har et teologisk begrunnet syn på ekteskap og samliv ikke får kulturstøtte, selv om aktiviteten er den samme som i andre menigheter. (...) Etter vårt syn mener vi at en slik praksis er diskriminering på religiøst grunnlag», skriver seks kommunepolitikere i sitt krav om lovlighetskontroll. (Klepp kommune)