KIRKEPARADE: – Vi mener ikke at kristendommen skal ut av Forsvaret, men den har en for fremtredende posisjon i dag, noe som kan virke ekskluderende på de som tilhører andre religioner og livssyn, mener Kjersti Fjørtoft, leder i Etisk råd for forsvarssektoren. Bildet er fra Gardens kirkeparade i Oslo domkirke i 2018. (Fredrik Hagen/NTB)