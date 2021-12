Raja dukker opp i julevideo: – Hjertelig inkluderende å spørre meg, som ikke er kristen

«Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det, står det i Johannes 1,5. 2021 har vært et mørkt år for mange, men lyset vil overvinne mørket. Alltid. I jula tenner vi lys for alle vi er glade i, for alle vi har mistet, for alle ensomme og for Jesus som kom til jorden».

Slik innleder Den norske kirke sin presentasjon av årets julevideo, hvor artist Christel Alsos synger julesalmen «Hellig natt». «Hellig natt» er kanskje mest kjent under sitt svenske navn, «O Helga natt», men her er det oversettelsen til Ole Paus som framføres.

I videoen, som torsdag formiddag er delt over 1.200 ganger på Facebook, dukker en rekke profiler opp. Blant dem er både finansminister Trygve Slagsvold Vedum, prest Sunniva Gylver, Gjerdrum-ordfører Anders Østensen og Venstre-politiker Abid Raja.

– Favner alle og gir håp

Det blir en annerledes jul for mange i år, etter at regjeringen innførte omfattende nasjonale smitteverntiltak. De legger blant annet begrensninger på nærkontakter og antall deltakere på julegudstjenester og -konserter. Raja mener det derfor er ekstra viktig å kjenne på samhold og fellesskap inn i høytiden.

– Det er utrolig flott av Den norske kirke også i år å lage en slik julevideo, som favner alle, og gir håp og lys i en vanskelig tid for mange grunnet pandemien, skriver Abid Raja i en melding til Vårt Land.

KJÆRLIGHETSBUDSKAPET: – Jula er også for oss en tid for refleksjon og ettertanke, gode samtaler med nære og kjære, og ikke minst mye kjærlighet, sier Abid Raja til Vårt Land.

Selv er Raja muslim. Han forteller at han setter pris på at kirken har funnet rom til ham i videoen, selv om han ikke er kristen.

– Det er hjertelig inkluderende av kirken å spørre meg, en som jo ikke er kristen. Så står vi likevel sammen i budskapet om samhold og fellesskap, ikke minst kjærlighet. Jeg tror den videoen symboliserer alt dette, og jeg tror vi trenger slike varmende bidrag i jula.

Raja forteller at også han og familien har sine juletradisjoner.

– Min lille familie feirer jul på kanskje litt typisk norsk vis, med juletre, julepynt, julebakst, julefilmer, gaver på julaften og pinnekjøtt, skriver han og legger til:

– Jula er også for oss en tid for refleksjon og ettertanke, gode samtaler med nære og kjære, og ikke minst mye kjærlighet. Og jeg håper at vi tar godt vare på oss selv og hverandre, skriver han.

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, er glad for at Raja ville bidra i filmen – og bruker anledningen til å ønske både Raja og resten av Norge en god jul.

– Vi vil gjennom filmen løfte frem håpsbudskapet som julen rommer. Julen er en viktig høytid som inkluderer hele det norske samfunnet på ulike måter. Skal vi bygge et godt samfunn må vi være rause og inkludere hverandre. Takk til Abid Raja og alle som bidro i årets julefilm, skriver han.

