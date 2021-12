TILLIT: – Den enkle ideen om at mennesker møtes i samfunnet ut ifra felles interesser på frivillig basis, er godt for alle sektorer i samfunnet, fordi vi får tillit til hverandre. Derfor er det klokt for staten å investere i tros- og livssynsfeltet, sier Sturla Stålsett. (Erlend Berge)