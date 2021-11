REGNBUEMESSE: 19. november var det duket for regnbuemesse i Tromsø Domkirke. Her talte Rune Nilssen som drag queen. Det har fått Therese Egebakken til å stille spørsmålstegn ved kriteriene til hvem og hva som kan tales om under en gudstjeneste. (Inger Præsteng Thuen)