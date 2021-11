For to uker siden ble 14-åringer i Nærbø kirke utfordret i abortspørsmålet, på en måte som gjorde at menigheten i etterkant kalte inn foreldrene til møte. Hedvig Ekberg og Morten Dahle Stærk er spørrende til virkemidlene som ble tatt i bruk. (Menneskeverd/NF)