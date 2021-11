STILLE MARKERING: Sunniva Funderud (27) og Tommy Vad Funderud (28) markerer FN-dagen for for total avskaffing av atomvåpen saman med andre frå Kvekarsamfunnet. Plakatene siktar til at Noreg ikkje har signert FN-avtala som forbyr statar å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen. (Morten Marius Larsen)