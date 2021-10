Pinsemenighet leide ut lokaler til regimetilhengere

Et arrangement i Filadelfiakirken i Stockholm har vekket sterke reaksjoner. Den svenske pinsemenigheten leide nemlig ut lokalene til nettverket for svenske eritreere i Sverige, som er støttende til regimet i det østafrikanske landet.

Til stede var et hundretalls mennesker, deriblant landets utenriksminister Osman Saleh Mohammed og flere representanter fra den eritreiske ambassaden. Det skriver svenske Dagen.

– Det er litt ironisk at en pinsemenighet leier ut til et sånt regime, sier Esayas Isaak til avisa.

«Propaganda»

Eritrea regnes som et av landene det er vanskeligst å være kristen i. Amnesty har tidligere anslått at flere tusen kristne sitter fengslet i landet. Misjonsorganisasjonen Åpne dører, som arbeider for forfulgte kristne over hele verden, utarbeider årlig en liste over hvilke land forfølgelsen av kristne er kraftigst.

På årets liste er Eritrea på sjetteplass, og de skriver at «kristne som ikke tilhører landets eneste godkjente kirkesamfunn og kristne fra muslimsk bakgrunn, møter ekstrem motstand både fra sine familier, fellesskap og fra staten».

Esayas Isaak er lillebror til Dawit Isaak, en svensk-eritreisk journalist som har vært fengslet i tjue år. Han mener formålet med et slikt arrangement er å propagandere for regimet, og mener leieavtalen aldri burde blitt skrevet under.

– Enten har de ikke kontroll på hvem de har leid ut til, eller så er de naive, sier han til svenske Dagen.

Det var kjent at Eritreas utenriksminister skulle gjeste den svenske hovedstaden, men hvor han skulle dukke opp var godt skjult. Også svensk-eritreiske Meron Estefanos er sterkt kritisk til avtalen, og forteller til avisa at hun hadde stått utenfor kirken og demonstrert dersom hun hadde visst om arrangementet.

– Det har vi gjort flere ganger tidligere når diktaturet forsøker å leie lokaler. Det er derfor de er så hemmelighetsfulle med sine møter.

Forferdet

Det er Filadelfia Convention Center, som er eid av Filadelfiakirken, som stod bak avtalen. Leder Sören Eskilsson forteller til avisa at de ikke visste at utenriksministeren skulle gjeste arrangementet før lørdag, og mener de ikke gjorde noe galt «ut ifra den informasjonen vi hadde».

Ledelsen i Filadelfia har på sin side uttalt at det hele var et feilsteg.

– Det er med stor forferdelse at vi har fått vite at Eritreas utenriksminister besøkte Filadelfiakirken i forbindelse med utleie, skriver forstander Niklas Piensoho i svenske Dagen.

Han forteller samtidig at inntektene fra leieavtalen skal doneres til Åpne Dører, en misjonsorganisasjon som arbeider for forfulgte kristne over hele verden.