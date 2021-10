10-åring stjal showet under pavemøte

Opptrinnet vekket både latter og applaus blant de fremmøtte, og gutten fikk etter hvert en egen stol ved paves høyre hånd. Han var svært interessert i pavens hodebekledning – zucchettoen – og fikk med seg sitt eget hvite hodeplagg da han omsider forlot scenen.

En 10 år gammel gutt befant seg plutselig på scenen ved siden av pave Frans under hans ukentlige audiens. Gutten hadde først noen prøvende skritt frem mot podiet, men stod plutselig ansikt til ansikt og hånd i hånd med paven. Det skriver Reuters .

