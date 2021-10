Biskop tar et oppgjør helvetesbegrepet

Herborg Finnset er biskop i Nidaros og tar hos NRK et oppgjør med helvetesbegrepet.

– Du kan ikke skremme noen til å tro, sier Finnset til statskanalen.

Hun er opptatt av å understreke at mange mennesker har blitt skremt med en fryktelig visjon om helvete i hundrevis av år, og at de er noe man må slutte med. Finnset understreker at fortellinger om helvete blir stadig mindre utbredt i Den norske kirke, men at historiene likevel kan leve videre.

– Vi kommer ikke unna at det finnes sterke lignelser i Bibelen, hvor Jesus kommer med noen passasjer om helvete, men Jesus snakker inn i en samtid hvor disse forestillingene levde, sier hun til NRK og legger til:

– Jeg tror jeg må si det så tydelig at dette er en forestilling som vi har forlatt.

Illusjonen om den negative dødsrikeplasseringen finnes i mange kulturer, blant annet i den norrøne mytologien, hvor helvete beskrives som evig vinter i dødsriket Hel. Biskopen er klar på hva hun faktisk tror selv.

– Vi vet jo ikke hva som skjer når vi dør, men jeg tror vi blir tatt vare på. Det vi imidlertid vet, er at veldig mange mennesker opplever helvete på jord, og de menneskene trenger trøst og håp fremfor frykt.

