dåp FÅR IKKE TILGANG: «Det har vist seg svært krevende å utforme en lovhjemmel og en løsning for tilgang til Folkeregisteret for tros- og livssynssamfunn som ivaretar likebehandling av tros- og livssynssamfunnene, privatlivets fred og personvern», heter det i et brev fra departementet. (Sara Johannessen Meek/NTB)