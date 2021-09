Se samtalen: Har idrettsprofilene plass for tro i livet sitt?

«Jeg har skrevet om religion før – noen få ganger med håp, stort sett med mistro og skepsis. Og nå med vemmelse», skrev Vegard Hansen, den profilerte treneren for eliteserielaget Mjøndalen i Drammens Tidende. – for deretter å ta et flammende oppgjør med Visjon Norge.

Religion engasjerer ham, noe han stadig uttrykker på sosiale medier. Lørdag klokken 14 er han gjest i samtaleprogrammet Ordet er dekket under Drammen Sacred Music Festival. De andre deltakerne er fotballprofilene Rune «Mr Godset» Marthinsen (markedssjef i Strømsgodset) og Øyvind Larsen (tidligere Drillo-rådgiver og lokalprofil i Drammen). Sistnevnte lader opp til samtalen om idrett, nærmiljø og tilhørighet med uttalelsen «Har du ei kjerke, en skole og en fotballbane, så har du et lokalsamfunn».

Arrangementet ledes av den prisbelønnede NKR-journalisten Bjørn Olav Nordahl, som i flere perioder også har vært ansatt i Vårt Land. Se det her:

---

Drammen Sacred Music Festival

Festival om musikk og kunst med vekt på religiøse og åndelige tradisjoner

Pågår i Drammen 18.–26. september 2021

Ble startet i 2010 av Drammen og omegn tros- og livssynsforum, med dialogprest Ivar Flaten som pådriver

Mer info på festivalens nettsted

---