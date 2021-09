Brunstad Christian Church tatt opp som medlem av Norges Kristne Råd

MEDLEMSKAP: Berit Hustad Nilsen, styreleder og informasjonsansvarlig i Brunstad Christian Church (BCC), og BCC-forstander Harald Kronstad er til stede under rådsmøtet til Norges Kristne Råd (NKR). Her ble det avgjort at BCC blir fullverdige medlemmer av NKR. (Morten Marius Larsen)