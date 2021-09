Reagerer på stortingsvalg i kirken: – Stemmelokaler bør være livssynsnøytrale

STØTTER KLAGER: Et av Human-Etisk Forbunds medlemmer har nylig klaget på at Nordbyen kirke i Molde skal brukes som stemmelokale på valgdagen ved årets stortingsvalg. – Stemmelokaler bør være livssynsnøytrale, sier Inger Slinning, regionleder for HEF i Møre og Romsdal. (Wikipedia/Privat)