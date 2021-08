– Hovedstyret har stilt seg opp i et fryktelig vanskelig hjørne. Det ser ut som de har uttrykt tillit til generalsekretæren før de har finlest varslingsutvalgets rapport, sier en varsler i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Her et bilde fra organisasjonens generalforsamling. (Erlend Berge (foto))