VID utvider med to deltidsstudier i Sandvika

VID med to nye studier DELTIDSSTUDIER: Torsdag åpnet VID vitenskapelig høyskole for to nye deltidsstudier i sykepleie og vernepleie i Sandvika. På åpningsseremonien deltok (f.v) rektor Bård Mæland, Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog og forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim. (Giulia Troisi/Giulia Troisi)