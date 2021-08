INITIATIV: Generalsekretær i STL Ingrid Rosendorf Joys tar grep for å hindre antisemittiske holdninger blant religiøse ledere med nytt kurs. – Er det noe sommeren har minnet oss på er det at det er 20 års siden Hermansen, ti år siden 22. juli og i dag to år siden Johanne ble drept og terrorangrepet på Al-Noor moskeen i Bærum. Noe vi har lært er det at skillet ikke er stå stort som vi kunne håpe. Nettopp derfor er det viktig å slå ned på sånne uttalelser. (Foto: Alf Simensen)