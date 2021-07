Jehovas vitner mener det finnes bedre alternativer til blodoverføring – men møter faglig motstand

FORSVARER BLODNEKT: Bør foreldre nekte blodoverføring til barn dersom andre alternativer ikke er tilgjengelig i en akutt situasjon? Jehovas vitners talsmann svarer blant annet at «vitenskapelige studier har konkludert med at pasienter, inkludert barn, som får en slik behandlingsmetode har like gode eller bedre utfall sammenlignet med pasienter som aksepterer allogene blodtransfusjoner». (Gorm Kallestad/NTB)