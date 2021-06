Sykehjem eller studentkollektiv? Ja takk, begge deler

Tidligere denne våren innførte regjeringen en tilskuddsordning for etablering av studentboliger på alders- og sykehjem. Forslaget er inspirert av flere vellykkede «cohousing»-prosjekter (se faktaboks) i Nederland der studenter bor billig på sykehjem mot at de bruker tid med de eldre.

– Jeg tror dette kan bidra til godt naboskap, hyggelige generasjonsmøter og mindre ensomhet. Håpet er at dette skal være en vinn-vinn-løsning både for de eldre og for studentene, sa forsknings- og høyere utdannings-minister Henrik Asheim (H) om ordningen.

Cohousing

Betegnelsen «cohousing» brukes om boliger der ulike grupper mennesker, for eksempel studenter og eldre, deler plass og fasiliteter.

I Oslo har både Pastor Fangens vei 22 seniorhus og Paulus sykehjem testet ut å ha studenter boende sammen med de eldre.

Med regjeringens nye tilskuddsordning skal tjue nye studentboliger etableres på sykehjem i Norge. Minst ett byprosjekt og ett distriktsprosjekt vil bli prioritert.

NABOER: Are Mersland (25), Bertrand Sandvig (94) og Åse Haugen (80) bor i samme leilighetskompleks i Oslo. Her er de på tur til Deichman Bjørvika. (Erlend Berge)

Nabo med bestemor

På Harbitz torg på Skøyen i Oslo bor fire studenter side om side med folk i alle aldre. Sammen med en nabovert planlegger de arrangementer i boligprosjektet PiiR, og tilbyr beboerne alt fra IT-hjelp til vinkvelder og utflukter.

Når Vårt Land møter en av de disse studentene er det under en tur til Deichman Bjørvika med to av de eldre. Are Mersland (25) rusler mellom de mange reolene med Åse Haugen (80) og Bertrand Sandvig (94).

– Dette bygget må vel ha kostet noen milliarder, tror dere ikke, spør trioen nærmest i kor.

PiiR, som av utbyggerne Møller Eiendom kalles «fremtidens boløsning», består av 58 leiligheter og store fellesarealer, og huser alle generasjoner fra yngst til eldst.

Prosjektet drives i samarbeid med det ideelle selskapet Generasjon M, som i flere år har ansatt ungdommer og studenter som «besøksvenner» på alders- og sykehjem. På PiiR har imidlertid besøk blitt til naboskap.

Utvid Spill av 1 av 3 LIVSERFARING: Are Mersland (25) bor og jobber på PiiR, og stortrives i de eldres selskap. – De har mye livserfaring å dele av, sier han. (Erlend Berge)

Spanskgloser og rømmegrøt

Sandvig er takknemlig for at Mersland fant veien til leilighetskomplekset på Skøyen. Pensjonisten har blant annet fått verdifull hjelp av spansk-studenten til å håndtere korrespondanse med banken i Spania.

– Og så får jeg alltid den gode ingefær-teen av deg i betaling, ikke sant, skyter Mersland inn.

Da Sandvig skulle finne ny bolig falt han raskt for «alt PiiR hadde å tilby». Med store fellesarealer, sosiale naboer og gode treningsfasiliteter kan han leve et godt og aktivt liv.

Mersland forteller at Sandvigs treningsvaner og livserfaringer allerede har vært til inspirasjon for flere.

– Det er mye å lære av en 94-åring som har gjort unna dagens treningsøkt allerede før studentene har stått opp, sier studenten og ler.

SOSIALT: Beboerne på PiiR møtes jevnlig til aktiviteter på takterrassen eller i de andre fellesarealene. (PiiR)

PiiR

Boligprosjektet PiiR på Skøyen i Oslo eies av Møller Eiendom og drives i samarbeid med det ideelle selskapet Generasjon M.

Leilighetskomplekset, som sto klart våren 2020, består av to bygg og 58 leiligheter med store fellesarealer.

Fire studenter og en nabovert bor på eiendommen og bistår de godt voksne beboerne i hverdagen.

Studentene organiserer jevnlig sosiale aktiviteter som vinkvelder, turer, quiz, filmvisning og lignende.

Haugen har også fått god hjelp av studentene på PiiR, blant annet til å løfte tunge planter og møbler. Hun synes studentene alltid er blide og imøtekommende, og setter stor pris på kontakten de har i det daglige.

– Men det er mye hjelp å få for studentene også, forklarer Mersland.

– For eksempel ville jeg nok aldri ha greid å lage rømmegrøt uten tips og triks fra Åse, legger han til.

INNBYDENDE: PiiR-boligene på Skøyen har flotte omgivelser og fellesarealer som benyttes flittig. (PiiR)

En jobb med mening

Rett før pandemiens utbrudd var Mersland på backpacking i Sør-Amerika. Da han plutselig fikk en telefon fra Generasjon M om jobben på PiiR, var han ikke i tvil om at det var en god mulighet.

– Jeg var lenge litt usikker på hvor jeg skulle bo og hva jeg skulle jobbe med da jeg kom hjem igjen. Nå, ett år etterpå, er jeg veldig glad for at valget falt på PiiR. Det er virkelig en meningsfylt jobb, forteller studenten.

BIBLIOTEK: Det er første gang Åse Haugen og Bertrand Sandvig besøker Deichman Bjørvika. De setter pris på omvisningen Are Mersland kan gi. (Erlend Berge)

Jødisk aldershjem vil søke

Jødisk bo- og seniorsenter (JBSS) i Oslo er Norges eneste jødiske alders- og sykehjem. Ledelsen ved senteret er svært positive til regjeringens tilskuddsordning, og er allerede i gang med søknadsprosessen. I sin søknad til Kunnskapsdepartementet skriver JBSS at de «ved å ha studentboliger i samme bygg» vil kunne «videreutvikle grunnideen om å være et jødisk samlingssted i Norge».

– Vi søker fordi vi ser verdien av at unge og eldre kan bo sammen. De kan lære mer om hverandre og hvilke utfordringer man står overfor, samt hvordan disse kan løses. Det er spesielt viktig for oss at de unge kan være en støtte for de eldre, sier institusjonssjef ved JBSS, Veronica Zysman.

– Vi tror også at ved å ha unge ved JBSS blir de eldre «yngre», legger hun til.

Zysman forteller at det er en sentral verdi i jødedommen at de unge tar seg av de eldre. Selv om aldershjemmet får besøk av ungdommer fra Det Mosaiske Trossamfund i forbindelse med flere jødiske høytider, tror Zysman det er en fordel at noen også bor der over lengre tid.

– Mye av jødedommen er bygget på «du skal fortelle dine barn». Nettopp dette får vi gjort ved å ha de unge boende sammen med de eldre slik at historiene ikke dør ut.

POSITIVE: Det Mosaiske Trossamfund, som eier Jødisk bo- og seniorsenter, håper kommunen vil la dem etablere studentboliger på aldershjemmet. Her fra synagogen i Bergstien i Oslo. (Jarl Fr. Erichsen/NTB)

Inviterer jødiske ungdommer

De jødiske veiviserne er en gruppe ungdommer i tilknytning til Det Mosaiske Trossamfund som får midler fra staten for å reise rundt på norske skoler og foredra om jødedommens historie og livet som ung jøde i Norge i dag. Det er disse ungdommene JBSS helst vil at skal flytte inn.

– Selv om vi helst ønsker at studentboligene skal leies ut til de jødiske veiviserne eller til jødiske studenter, er det selvsagt viktig for oss at prosjektet også skal være til det beste for de av beboerne våre som ikke er jødiske, forklarer hun.

JBSS håper at Oslo kommune vil prioritere dem i søknadsprosessen, men kan ikke si mer om utsiktene ennå.

– Gull verdt for å forene generasjonene

Anne Stine Hole er den unge gründeren av Generasjon M. Hun tror ordninger med fastboende studenter gir mange fordeler.

– Ved å bo i fellesskap er det større rom for spontanitet rundt det sosiale. Man reduserer terskelen for å ta en spontan kaffekopp, møtes over urtebedet i hagen, og kanskje bidra med en hjelpende nabohånd når det trengs. Det å dele små og store opplevelser i hverdagen er gull verdt for å forene generasjonene.

Gründeren mener at kommunene bør «kjenne sin besøkelsestid», og gripe sjansen til å berike tilbudet sitt og livene til både beboere og studenter. Samtidig håper hun at private og ideelle bedrifter vil få muligheten til å bidra ytterligere i fremtiden.

– Vi heier på kommuner som tør å satse, og på regjeringens tilskudd som skal stimulere til å teste ut ulike løsninger. Men det kan kanskje føre til flere spennende boløsninger hvis det åpnes opp for at kommuner kan utvikle og teste nye løsninger i samarbeid med privat og ideell sektor, sier hun.