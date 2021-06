Rune Larsen har forlovet seg

Rune Larsen er for mange kjent som musiker og programleder for NRK. Utover 60- og 70-tallet ble han en sentral skikkelse i den norske, kristne musikken.

Larsen forteller videre at han valgte å fri på en fjelltur i pinsen i år – og at hun takket ja.

– Vi har lenge tenkt på at vi skulle formalisere forholdet vårt med en forlovelse, men vi fant aldri tid og sted som vi syntes var egnet og romantisk nok. En forlovelse må jo være noe spesielt som vi kan se tilbake på, forteller Larsen til Dagbladet.

Nå skriver Dagbladet at han igjen har funnet lykken – og fridd til sin kjæreste Anne Veddeng.

Høsten 2019 ble det kjent at Rune Larsen og hans kone Edle Tornes Larsen gikk hver til sitt – etter nesten 50 års ekteskap.

