BEKLAGER: Biskopene beklager for dårlig likestilling i Den norske kirke. Her avbildet da de møtes til retreat og samtale på Granavolden Gjæstgiveri i august i fjor. Det var første samling med alle Biskopene etter at Olav Fykse Tveit ble vigslet og innsatt som ny preses i Bispemøtet. (Erlend Berge )