Feiret påske i mai: - Det var mye liv

– Jeg opplevde at jeg hadde en menighet som smilte fra øre til øre, sier domprost Kari Mangrud Alvsvåg i Fredrikstad domkirke.

I Fredrikstad domkirke ble påsken feiret søndag 2. mai, ikke påskedag. Det var 20 mennesker på den forsinkede påskegudstjenesten. I Fredrikstad er det ikke lov å være flere mennesker til stede nå.

– Vi hadde full liturgi, nattverd og musikk, forteller Mangrud Alvsvåg.

Forsinket påskefeiring:

Menigheter har blitt oppfordret til å feire påsken søndag 2. mai, samme dag som de ortodokses påskefeiring.

«Når vi nå får mulighet til å samles igjen og invitere til gudstjenester, ønsker vi å oppfordre og oppmuntre menigheter til tydelig å markere at vi fremdeles befinner oss i påsketiden», står det i oppfordringen.

Oppfordringen kom etter lettelser i de nasjonale koronatiltakene. Det er nå åpnet for samlinger på 100 personer der det er faste tilviste plasser – med mindre strengere lokale tiltak gjelder.

I Den norske kirke varer påsketiden frem til pinse. Den ortodokse kirke feirer påsken 2. mai i år.

– Var som et plaster på såret

– Hvorfor var det viktig for dere å markere påsken på søndag?

– Gudstjeneste handler om å være sammen. For andre år på rad har vi ikke hatt mulighet til å samles for påskegudstjeneste. Det har ført til sorg. Det å feire påsken i mai var som et plaster på såret, sier Mangrud Alvsvåg.

– Hva tenkte du da oppfordringen kom?

– Hos oss ble den tatt godt imot. Mange synes det var trist at vi ikke kunne være sammen og synge, sier Mangrud Alvsvåg, og forteller de hadde digital påskegudstjeneste i april.

GLEDE: Domprost Kari Mangrud Alvsvåg i Fredrikstad domkirke forteller at hun synes det var fint å kunne ha en fysisk gudstjeneste igjen. (Privat)

– Det var mye liv

Også i Åfjord kirke i Trøndelag ble påsken feiret på søndag. Sokneprest Kristian Kjenes forteller at det var god stemning under gudstjenesten.

– Det var kraftig allsang, til tross for at folk satt to meter fra hverandre. Det var mye liv, sier han.

I Åfjord kirke kan man nå være 70 stykker under en gudstjeneste. Kjenes forteller at det var rundt 40 mennesker som møtte opp.

– Vi var flere enn vi pleier å være. Vanligvis er det rundt 15 som møter opp under påskedagsgudstjenesten, forteller Kjenes, og viser til at mange ofte er på hytta i påsken.

– Hva tror du er årsaken til at over dobbelt så mange møtte opp nå i mai?

– Jeg tror det er en kombinasjon av at det var påskedagsgudstjeneste, og at det er lenge siden vi har hatt en gudstjeneste som er åpen for folk, sier Kjenes.

GLEDE: I Åfjord kirke ble påsken feiret på søndag. Ifølge sokneprest Kristian Kjenes var det god stemning under gudstjenesten. (privat)

Påsken i en større kristenhet

I den ortodokse kirken feires påskedag 2. mai i år.

– Hva tenker du å feire samme dag som den ortodokse kirke?

– Det har jeg ikke tenkte på før du sa det nå, ler Kjenes.

Han legger til: «Det er flott at vi kunne feire påsken samme dag».

– Påsken er en del av en større kristenhet, av forskjellige grunner har vi forskjellige kalendere, men vi feirer påske med hele kristenheten, sa Tveit til Vårt Land 20. april.

– Det er lite forutsigbarhet

I mai kommer flere viktige helligdager i kirken. Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, håper at enda flere menigheter kan ha fysiske gudstjenester.

KORONA: Erhard Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd, han håper at det enda flere snart kan ha fysiske gudstjenester. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Jeg opplever at mange begynner å bli slitne av å ha digitale gudstjenester, sier Hermansen.

Han forteller at det er lite forutsigbarhet i planleggingen rundt Kristi himmelfart og pinse.

– Situasjonen kan endre seg raskt. Det at noen kan ha gudstjenester nå betyr ikke at man kan ha det om noen uker. Det fører til et energitap, sier Hermansen.

Vårt Land har tidligere skrevet om hvordan strenge smitteverntiltak fremmet kreativitet i kirker over hele landet i påsken.

