Paven viser til at det ble bedt om hjelp i to dager, men sier at personer kunne reddet dem, valgte å se den andre veien.

Migrantene på den overfylte båten ba om hjelp på onsdag. På torsdag, da et redningsskip og et handelsskip ankom, hadde båten delvis sunket. Flere døde personer ble funnet i vannet, mens det ikke ble funnet overlevende.

– Jeg må innrømme at tragedien de siste dagene i Middelhavet smerter meg veldig, sa paven foran en forsamling på Petersplassen.