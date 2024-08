WHO: Israel går med på humanitære pauser i deler av Gaza

FN leverte i helgen 1,2 millioner doser med poliovaksine til Gaza, der det for første gang på 25 år nylig ble påvist poliosmitte hos en baby.

De vedvarende israelske angrepene har hittil ikke gjort det mulig å starte vaksinering av palestinske barn som trenger det.

WHOs representant i de palestinske områdene, Rik Peeperkorn, opplyste torsdag kveld at Israels militære ledelse har gått med på å innføre humanitære pauser i tre forskjellige soner på Gazastripen.

Pausene skal i utgangspunktet vare i tre dager fra klokka 6 til klokka 15, med muligheter for en fjerde dag dersom det er behov for det, opplyser han.

Hamas støtter

Den første pausen i angrep vil bli innført midt på Gazastripen fra 1. september for å tillate helsearbeidere å starte vaksinering der.

Deretter vil det bli innført tilsvarende pauser sør og nord i Gaza, men ikke samtidig, opplyser Peeperkorn.

En talsmann for Hamas, Basem Naim, sier at de slutter opp om de humanitære pausene og vil samarbeide med internasjonale organisasjoner om vaksinasjonskampanjen.

– Ikke ideelt, men det fungerer

WHO håper å få vaksinert alle de 640.000 barna under ti år i løpet av de tre pausene i kamphandlinger.

– Jeg sier ikke at dette er en ideell framgangsmåte, men det er en fungerende framgangsmåte, sier Peeperkorn.

Disse humanitære pausene er ikke det samme som en våpenhvile mellom Israel og Hamas, som det lenge har vært forhandlet om.

En tjenesteperson sier det ventelig vil være en «taktisk pause» slik at vaksineringen kan finne sted. Tjenestepersonen uttaler seg på betingelse av å få være anonym.

WHO-bil angrepet

Tidligere i uka åpnet israelske soldater ild mot en tydelig merket bil fra WHO i Gaza, til tross for at organisasjonen på forhånd hadde fått tillatelse til å kjøre i området.

WHO opplyste da at de som følge av angrepet innstilte all transport av sine ansatte i Gaza.

Over 40.600 palestinere er drept i israelske angrep mot Gazastripen siden oktober.