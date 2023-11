Foruten å ta til orde for øyeblikkelig våpenhvile på Gazastripen ber paven om at nødhjelp slipper inn i den beleirede enklaven, at de mange tusen sårede får hjelp og at gisler slippes fri.

– Ethvert menneske, det være seg kristne, jøder, muslimer eller hvilken som helst annen religion, er hellige og verdifulle i Guds øyne og har rett til å leve i fred, sier pave Frans.