Røde Kors roper på verdenssamfunnets hjelp i Libya

Det er frykt for at opptil 20.000 mennesker mistet livet da stormen Daniel utløste flom i havnebyen.

Den internasjonale Røde Kors-komiteens (ICRC) utsending i Libya sier de prøver alt de kan. Men behovet overgår langt hva myndighetene, de utsendte fra ICRC og Libyas Røde Halvmåne kan bidra med.

– Derfor burde det komme mer internasjonal hjelp for å bistå med å takle denne katastrofen, sier talsmann Bashir Omar.

[ Norge gir 25 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet i flomrammede Libya ]

Lover å finne skyldige

Libyas riksadvokat starter etterforskning og lover å finne og rettsforfølge de ansvarlige for demningskollapsene som utløste flomkatastrofen.

Riksadvokat Al-Siddiq Al-Sour lovet på en pressekonferanse fredag kveld at etterforskningen skal avdekke årsaken til at de to demningene utenfor Derna brast.

Han kaller det kriminelle handlinger og sier de ansvarlige, hvem de nå er, kommer til å bli iretteført. Pressekonferansen ble holdt sammen med fungerende statsminister Osama Hammad

Al-Sour sier etterforskningen skal ettergå bruken av midler myndighetene hadde bevilget til vedlikehold. Han snakket også om meldinger om det var kjent at demningene hadde to sprekker som trengte utbedring.

Noe mer effektivt

Legen Hisham al-Malti, som er på stedet sammen med tyrkiske hjelpearbeidere, sier at situasjonen i Derna er katastrofal. Imidlertid er det noe bedre framdrift i arbeidet fra fredag.

Det er to grunner til det, ifølge legen. For det første ankomsten av profesjonelle utenlandske arbeidslag med mer avansert teknologi. Og for det andre at de har fått til en bedre organisering rundt de berørte områdene, blant annet med hjelp fra militæret.

– Hæren har nå kontroller og hindrer andre kjøretøy fra å komme inn, utover de som må passere. Adgangen er begrenset til Røde Halvmåne og internasjonale redningsarbeidere, sier al-Mati til nyhetsbyrået DPA.

Lukten av forråtnelse

Legen sier forråtnelsen av døde kropper begynner å bli veldig merkbar nå som flere dager har gått.

– Likene sprer skarp og vond lukt som maskene foran ansiktet ikke kan stoppe, sier han.

Råtnende lik gir også fare for bakterier i drikkevannet som utløser diaré.

Derna øst i Libya hadde rundt 90.000 innbyggere før katastrofen inntraff. Minst 30.000 er husløse etter uværet, ifølge FN.

– Lik ligger strødd i gatene. Flere har blitt skylt tilbake på land og deretter blitt begravd under kollapsede bygninger. På kun to timer telte en av kollegaene mine over 200 lik på stranden nær Derna, sier Bilal Sablouh i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) etter en brifing i Genève fredag.

Uklare dødstall

De siste dagene har motstridende tall på antall døde dukket opp fra ulikt hold i den politisk splittede nasjonen.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen er også forsiktige med å gi eksakte tall. Fredag opplyste de at de har sendt en leveranse med 5000 likposer til hovedstaden Benghazi.

– Katastrofen utepiller seg fortsatt, og redningsaksjonene pågår. Derfor kan vi ikke forutsi det endelige tallet på døde og sårede, sier talsmann Bashir Omar hos ICRC.

– Vi har ingen erfaring

En talsperson for den libyske hæren (LNA), generalmajor Ahmed al-Mismari, opplyser at rundt 900.000 personer har hjemsted i de berørte områdene.

Han sier hjelpearbeidet er vanskeligere siden alle veier og broer er vasket vekk, noe som gjør at mange områder som trenger hjelp, er isolert.

– Vi har ingen erfaring med å håndtere naturkatastrofer. Dette er den første katastrofen av denne størrelsesordenen som har rammet Libya siden jordskjelvet i al-Marj, sier han med henvisning til skjelvet i 1963 hvor rundt 300 personer døde.