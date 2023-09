Amnesty retter krigsforbryter-anklager mot eritreiske styrker i Etiopia

Eritreiske soldater har voldtatt og holdt kvinner som sexslaver, ifølge Amnesty Internationals rapport. Organisasjonen har registrert 24 tilfeller av summariske henrettelser av sivile.

Eritreas regjering avfeier rapporten fra den anerkjente menneskerettsorganisasjonen. Påstandene har «ingen substans eller verdi», het det fra Asmara tirsdag.

Eritrea ble ilagt sanksjoner av USA og fikk merkelappen «Afrikas Nord-Korea» i 2021 etter at landet sendte styrker inn i Tigray for å støtte etiopiske regjeringsstyrker. De eritreiske soldatene ble anklaget for drap, voldtekt og plyndring i løpet av den to år lange krigen.

I november 2022 inngikk Etiopias regjering og Tigray-opprørerne en fredsavtale. Men Eritrea var ikke del av avtalen. Landets soldater har fortsatt å være til stede i grenseområdene Tigray, ifølge innbyggere.

Amnesty intervjuet 49 mennesker i mai og juni i grenseområdene Mariam Shewito og Kokob Tsibah. Opplysningene er sammenholdt med satellittbilder og beskrivelser fra embetsfolk, helsepersonell og sosialarbeidere.

– Til tross for signeringen av avtalen, har grusomheter mot sivile i Tigray fortsatt der eritreiske soldater utsetter kvinner for grusomme overgrep, som voldtekt, gruppevoldtekt og seksuelt slaveri, mens sivile menn er blitt utenomrettslig henrettet, sier Tigere Chagutah, som er Amnestys Øst- og Sør-Afrika-direktør.

– De alvorlige krenkelsene som denne rapporten dokumenterer, utgjør krigsforbrytelser og muligens forbrytelser mot menneskeheten, uttaler Amnesty.