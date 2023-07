General Abdourahamane Tchiani erklærte seg fredag på riksdekkjande fjernsyn som den nye leiaren i landet.

Leiinga for hæren i landet har slutta seg til kuppmakarane. Tchiani, som leier presidentgarden, har no fått tittelen president for det nasjonale rådet for forsvar av heimlandet.

President Mohamed Bazoum vart onsdag teken i forvaring av kuppmakarane.