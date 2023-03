Financial Times: Enighet om UBS-oppkjøp av Credit Suisse – budet økt til over 2 milliarder dollar

Tidligere søndag meldte den britiske finansavisen at et bud på 1 milliard dollar lå på bordet. Ifølge Bloomberg skal det imidlertid ha vært misnøye i Credit Suisse med budet, som banken mente var for lavt.

Så langt har ikke partene i forhandlingene bekreftet enigheten.

Avisen skriver også at sveitsiske myndigheter jobber med en lovendring for å hoppe over en avstemning blant aksjonærene i UBS. Formålet med dette er å rekke å få på plass en avtale før mandag. Før en slik avstemning skal aksjonærene normalt ha seks uker til å vurdere saken.