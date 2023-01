Minst ti drept i IS-angrep på kirke i Kongo

Det var mistanke om at ytterliggående islamister i gruppa ADF, som sier de støtter IS, sto bak angrepet som skjedde under en dåpsseremoni søndag. Senere påtok IS seg ansvaret.

I tillegg til de drepte ble 39 personer såret, opplyser en talsmann for hæren, Anthony Mualushay.

Kongos og Ugandas militære innledet i 2021 en offensiv mot ADF, men har så langt ikke lyktes med å stanse voldshandlingene.

Ifølge FN er ADF ansvarlig for drap på tusener av sivile i provinsene Nord-Kivu og Ituri de siste ti årene.

Rundt 130 forskjellige væpnede grupper er aktive i det østlige Kongo. Mange av dem er først og fremst opptatt av kontrollen over verdifulle naturressurser i det ressursrike landet.