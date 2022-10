Storbritannias statsminister går av

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Jeg kom til jobben i en tid med stor økonomisk og internasjonal ustabilitet. Familier og bedrifter var bekymret for hvordan de skulle betale regningene sine, sa hun på en pressekonferanse utenfor 10 Downing Street torsdag ettermiddag.

Truss la til at hun ble valgt «med et mandat til å endre dette», og sa at hennes regjering leverte på å kutte strøm- og energiregninger, samt på å kutte i folketrygden.

– Men gitt situasjonen, så kan jeg ikke levere mandatet, fortsatte hun og la til at hun har informert kong Charles at hun trekker seg.

Ledervalg neste uke

Tidligere på dagen hadde hun vært i krisemøte med lederen i 1922-komiteen, Graham Brady, i Downing Street etter at 17 partifeller ba henne gå av.

47-åringen har vært under hardt press, både fra opposisjonspartiet Labour, pressen og ikke minst av sine egne. De siste dagene har en rekke av hennes egne partifeller bedt henne om å gå av.

Det konservative partiet i Storbritannia skal gjennomføre et nytt ledervalg i løpet av neste uke, ifølge Truss.

Dette skal Truss ha blitt enig om med lederen for partiets 1922-komité, Sir Graham Brady. Truss blir sittende som statsminister fram til etterfølgeren har blitt valgt.

– På denne måten skal vi holde oss på kurs til å levere på våre løfter, sa Truss i en uttalelse torsdag.

Opposisjonen krever nyvalg

Opposisjonspartiet Labours leder Keir Starmer krever nyvalg i Storbritannia umiddelbart etter at statsminister Liz Truss kunngjorde at hun går av.

– Det konservative partiet har vist at det ikke lenger har mandat til å styre, sier Starmer ifølge Sky News.

Også lederen for Liberaldemokratene slutter seg til kravet.

– Boris Johnson sviktet landet vårt og Liz Truss ødela økonomien. De konservative har igjen og igjen vist at de ikke er skikket til å lede landet vårt, sier partileder Ed Davey.

Skottlands førsteminister krever nyvalg i Storbritannia

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon uttrykker dyp indignasjon over den politiske utviklingen i Storbritannia.

– Det finnes ikke ord for å beskrive dette komplette rotet skikkelig, skriver Sturgeon på Twitter etter at Liz Truss kunngjorde at hun går av som statsminister.

– Dette overgår overdrivelsene og parodiene. Realiteten er imidlertid den at det er vanlige folk som betaler prisen. Interessene til tory-partiet bør ikke interessere noen akkurat nå. Valg er nå et absolutt demokratisk krav, skriver Sturgeon videre.